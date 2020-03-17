في عيد ميلاد دينا الشربيني.. اقرأ قصة دخولها السجن

تحتفل الفنانة دينا الشربيني اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 34.
دينا الشربيني ممثلةٌ وإعلاميةٌ مصرية شابة، وُلدت ونشأة بمدينة القاهرة في مصر، درست الإعلام في جامعة السادس من أكتوبر في القاهرة، والتحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس.
بدأت دينا الشربيني مسيرتها الإعلامية في عام 2006، حيث برزت من خلال برنامجها "شبابيك" الذي عُرض على قناة "دريم" المصرية، والذي حقق نسبةً عاليةً من المشاهدة.
فيما بدأت مسيرتها الفنية في عام 2010 بعد مشاركتها في مسابقةٍ لاختيار وجوهٍ جديدةٍ في التمثيل للمشاركة في مسلسل "عرض خاص"، تتالت بعد ذلك مشاركتها في الأعمال الدرامية مثل: المواطن X، روبي، طرف ثالث، حكايات بنات، موجة حارة، تحت الأرض ، زين، جراند أوتيل، عشم إبليس، خلصانة بشياكة، بالإضافة إلى الأعمال السينمائية مثل: الحفلة، سمير أبو النيل، هيبتا، كدبة كل يوم، جواب اعتقال.
وفي عام 2014، حكمت محكمة جنايات القاهرة على دينا بالحبس لمدة عام واحد وتغريمها بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري بتهمة تعاطي المواد المخدرة.