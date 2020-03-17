في عيد ميلاد دينا الشربيني.. اقرأ قصة دخولها السجن



تحتفل الفنانة دينا الشربيني اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 34.



دينا الشربيني ممثلةٌ وإعلاميةٌ مصرية شابة، وُلدت ونشأة بمدينة القاهرة في مصر، درست الإعلام في جامعة السادس من أكتوبر في القاهرة، و التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس.







بدأت دينا الشربيني مسيرتها الإعلامية في عام 2006، حيث برزت من خلال برنامجها "شبابيك" الذي عُرض على قناة "دريم" المصرية، والذي حقق نسبةً عاليةً من المشاهدة.









