داليا أيمن: كل رب أسرة مسئول عن حماية أسرته من كورونا "فيديو"

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن قرار تعليق الدراسة لم تتخذه الدولة لكي يتوجه المواطنون للجلوس على الكافيهات والخروج للمولات، لافتة إلى أن قرارات الحكومة المصرية هدفها حماية المواطن المصري، والوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأضافت داليا أيمن، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طالب بعدم الاستهتار والاستخفاف بالموضوع، مشيرة إلى أنه يجب على كل مواطن ورب أسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أسرته.





وتابعت: "لا صوت يعلو فوق صوت الوقاية من فيروس كورونا، ويجب علينا كلنا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة".





واكدت انه يجب عدم الخروج خلال الاسبوعين الذى قرر فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليق الدراسة، والاستقرار فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



