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أخبار العالم

سول وواشنطن تبحثان سبل التعاون للتصدي لفيروس "كورونا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ناقش وكيل وزارة خارجية كوريا الجنوبية جو سي يونج، خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتعاون الوثيق بين البلدين في هذه القضية.

وأكد يونج - في بيان للخارجية الكورية أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية - أن بلاده تشهد انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، غير أنها تظل على أهبة الاستعداد مع توخي الحذر لمنع انتقال العدوى في المجتمعات الإقليمية ومنع أي تدفق محتمل للفيروس من الخارج.


ودعا الجانب الأمريكي إلى دعم اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لعقد مؤتمر عبر الفيديو بين قادة مجموعة العشرين لمكافحة الفيروس.
من جهته.. قال بيجون: "إن التدابير القوية التي تتخذها كوريا الجنوبية تحقق إنجازات للحد من انتشار فيروس (كورونا)"، مؤكدًا ثقته بجهود كوريا الجنوبية في هذا الشأن.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الإصابات إلى 8320 حالة حتى فجر اليوم، وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 100 لليوم الثالث بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة في يومي 15 و16 من الشهر الجاري على التوالي.
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