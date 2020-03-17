كورونا يضرب إسرائيل.. 304 مصابين و 12 مليار دولار خسائر.. والشاباك يتدخل

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية، أن تبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، زهاء 45 مليار شيكل أى ما يعادل (\12 مليار دولار، فيما سيسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سالبا).





وأشارت المستشارة الاقتصادية بالوزارة، شيرا جرينبرج، إلى أن الخسائر تشمل نحو 6.6 مليار دولار نتيجة تراجع الناتج المحلي، و5.3 مليار دولار بسبب إلغاء أنشطة وفعاليات محلية.





وقالت جرينبرج لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها باللغة الإنجليزية، إن تراجع الناتج المحلي سيكون نتيجة التوقف الجزئي للمصانع والأنشطة الأخرى بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص التجمعات في الشركات والمصانع التي يزيد عدد عمالها عن 10 أشخاص، وبنسبة 70%.





وأوضحت جرينبرج: "نحن في حالة طوارئ، وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها؛ ما يعني تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي، وتقلص الناتج المحلي بنحو 3% العام الجاري، بعد أن كان متوقعا أن ينمو بنسبة 3%، وسيؤدي ذلك -أيضا- إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو 1.2%".





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا إلى 304، أربعة خطيرة.





يأتي ذلك في ظل سلسلة من خطوات الطوارئ أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية منتصف الليل أتاحت لجهاز الشاباك تعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم.





وبموجب التعليمات سيقوم الشاباك بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.





وقال رئيس "الشاباك"، نداف أرجمان، إن "مجموعة صغيرة من الجهاز ستتولى عملية تعقب مرضى الكورونا، دون أن تجمع المعلومات عنهم التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز".





وأوضح أرجمان أن المعلومات التي سيجمعها "الشاباك" ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر.





وتابع رئيس جهاز الشاباك قائلًا: "لن تُقدم المساعدة إلا عند اللزوم ، من أجل التعامل مع انتشار الوباء وتحت قيود وقيود واضحة ومحددة، تم الاتفاق عليها مع الجهات القانونية العليا في البلاد" ، وخلص إلى أنه "يعتقد أن الوضع المذكور أعلاه صحيح ومناسب للمهمة الوطنية. "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنساهم في قدراتنا الفريدة لمحاربة انتشار الفيروس."