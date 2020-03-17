استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. الدولار يسجل 15.8 جنيه فى المتوسط.. واليورو ثابت عند 17.7 جنيه.. والاسترليني يقترب من 20 جنيها.. وتغيرات فى سعر الذهب بعد تراجع أمس

وشهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-3-2020.



وكان متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفع بضعة قروش خلال اليومين الماضين وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بضغط المخاوف العالمية من فيروس كورونا التى تؤثر سلبًا على تدفقات الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

سعر الدولار بالبنوك اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى متوسط 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، ونفس السعر لبنوك الأهلى ومصر والمصرف المتحد والعربي الأفريقي.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.79 للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الدولار ببنك قطر الوطني

سجل سعر 15.7 جنيه للبيع و15.8 للشراء فى التعاملات الصباحية ببنك قطر الوطني الأهلى، ونفس السعر ببنك الكويت الوطني وبنك الاستثمار العربي والتجارى الدولى وبنك بلوم والأهلى المتحد.

سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية 15.69 للبيع و15.8 للشراء ونفس السعر لبنك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول.

على جانب آخر، استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، وفقا لآخر تحديث من البنك المركزى المصرى.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم أخر أسعار العملات الأجنبية بالبنوك، والتى أتت وفقا للتالى:

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر اليورو 17.3 جنيه للشراء ، 17.67 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.20 جنيه للشراء، 19.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر اليورو 17.32 جنيه و17.70 جنيه.

فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه و19.91 جنيه للشراء والبيع.

سعر العملات الأجنبية ببنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.69 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.22 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.

فيما سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 17-3-2020 في مصر، استقرارا بعد تراجعها بالأمس، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب لتواصل بذلك اسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 690 جنيها بعد أن وصل إلى 700 جنيه للجرام فى ختام تعاملات الأحد الماضي، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب عيار 21





سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم الثلاثاء 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 790 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 458 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5220 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.