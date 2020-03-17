استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. الدولار يسجل 15.8 جنيه فى المتوسط.. واليورو ثابت عند 17.7 جنيه.. والاسترليني يقترب من 20 جنيها.. وتغيرات فى سعر الذهب بعد تراجع أمس

- سعر الدولار اليوم
- أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
- سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020
وشهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-3-2020.
وكان متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفع بضعة قروش خلال اليومين الماضين وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بضغط المخاوف العالمية من فيروس كورونا التى تؤثر سلبًا على تدفقات الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
سعر الدولار بالبنوك اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى متوسط 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، ونفس السعر لبنوك الأهلى ومصر والمصرف المتحد والعربي الأفريقي.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سجل سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.79 للبيع ببنك الإسكندرية.
سعر الدولار ببنك قطر الوطني
سجل سعر 15.7 جنيه للبيع و15.8 للشراء فى التعاملات الصباحية ببنك قطر الوطني الأهلى، ونفس السعر ببنك الكويت الوطني وبنك الاستثمار العربي والتجارى الدولى وبنك بلوم والأهلى المتحد.
سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية
سجل سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية 15.69 للبيع و15.8 للشراء ونفس السعر لبنك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول.
على جانب آخر، استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، وفقا لآخر تحديث من البنك المركزى المصرى.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم أخر أسعار العملات الأجنبية بالبنوك، والتى أتت وفقا للتالى:
أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى
سجل سعر اليورو 17.3 جنيه للشراء ، 17.67 جنيها للبيع.
ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.20 جنيه للشراء، 19.88 جنيه للبيع.
أسعار العملات بالبنك التجارى الدولى
سجل سعر اليورو 17.32 جنيه و17.70 جنيه.
فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه و19.91 جنيه للشراء والبيع.
سعر العملات الأجنبية ببنك أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني 19.23 جنيه للشراء و19.91 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربي الأفريقي
بلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.69 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.22 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.
فيما سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 17-3-2020 في مصر، استقرارا بعد تراجعها بالأمس، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب لتواصل بذلك اسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.