أزهري يعلق على شراء المصريين مستلزمات البيت بأكثر من حاجتهم.. فيديو

علق الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، على تصرف البعض من الناس في شراء السلع المنتجات الغذائية للمنزل بأكثر من حاجته.





وأضاف لاشين، البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن المسلم الذي عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا لحديث النبي: قَالَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا».





وناشد عطية لاشين، الناس الذين اشتروا المستلزمات بهذه الصورة قائلا "عيشوا يومكم ولا تهرعوا ولا تسارعوا تحسبا لما هو قادم ودعوا المستقبل بيد الله".





وأشار إلى شراء السلع بهذه الصورة يعود بالضرر الأكبر على المجتمع وعلى الناس كما أن التجار ربما يستغلون الموقف ويزيدوا من سعرها بسبب التهافت عليه بدون سبب.





وأكد أن الناس لو اطمئنوا في بيوتهم واشتروا ما يحتاجونه فقط لما زادت الأسعار وحدثت بلبلة بين الناس وما قل المطلوب كذلك من السلع.



