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خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:47 ص
ارصاد جوية
ارصاد جوية
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، إن بداية من اليوم هناك انخفاض فى درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالى من 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأضافت خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أن حالة الطقس الفترة القادمة سيكون مائلا للبرودة أثناء فترات النهار وشديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار الباكر.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع وجود فرص سقوط امطار من خفيفة إلى متوسطة فى السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل الى القاهرة وتمتد لمناطق من شرق البلاد وتستمر من اليوم حتى غد الأربعاء.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لنشاط الرياح غير المؤثرة على حركة اليوم الطبيعية إلى جانب أنها مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وكل ذلك يؤدى إلى اضطراب حركة البحرين الأحمر والمتوسط.

وطمأنت الجميع أن كل ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بخصوص المنخفض الجوى الذى سيضرب كل أنحاء الجمهورية ما هو إلا شائعة متداولة بين الجميع.
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