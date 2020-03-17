خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية ، إن بداية من اليوم هناك انخفاض فى درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالى من 4 إلى 5 درجات مئوية.





وأضافت خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أن حالة الطقس الفترة القادمة سيكون مائلا للبرودة أثناء فترات النهار وشديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار الباكر.





وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع وجود فرص سقوط امطار من خفيفة إلى متوسطة فى السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل الى القاهرة وتمتد لمناطق من شرق البلاد وتستمر من اليوم حتى غد الأربعاء . وأشارتأنهمتوسطةالأربعاء





وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لنشاط الرياح غير المؤثرة على حركة اليوم الطبيعية إلى جانب أنها مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وكل ذلك يؤدى إلى اضطراب حركة البحرين الأحمر والمتوسط.



