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فن

بسبب كورونا.. محمود العسيلى يطالب بعدم الأنانية والطمع

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الفنان محمود العسيلي على الأحداث الجارية بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب محمود العسيلي من خلال تغريدته "مع اختلاف التعليم والثقافات والأديان، أثبت معظم البشر أن سلوكهم للأسف واحد، هلع وخوف وانانية وطمع و تكالب على المادة ".

وأضاف العسيلى "عكس كل اللي اتعلمناه و قاريناه و اللي ربنا قاله في كل الأديان ..الإيمان بالغيب و الحب و التفاؤل و الرضا و الإيثار .. #press_pause يا بني ادم ".


يذكر أن محمود العسيلي، أحيا حفلا غنائيا يوم 5 فبراير، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

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