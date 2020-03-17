بسبب كورونا.. محمود العسيلى يطالب بعدم الأنانية والطمع

علق الفنان محمود العسيلي على الأحداث الجارية بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب محمود العسيلي من خلال تغريدته "مع اختلاف التعليم والثقافات والأديان، أثبت معظم البشر أن سلوكهم للأسف واحد، هلع وخوف وانانية وطمع و تكالب على المادة ".
وأضاف العسيلى "عكس كل اللي اتعلمناه و قاريناه و اللي ربنا قاله في كل الأديان ..الإيمان بالغيب و الحب و التفاؤل و الرضا و الإيثار .. #press_pause يا بني ادم ".
مع اختلاف التعليم و الثقافات و الأديان ، أثبت معظم البشر ان سلوكهم للأسف واحد، هلع و خوف و انانية وطمع و تكالب على المادة ، عكس كل اللي اتعلمناه و قاريناه و اللي ربنا قاله في كل الأديان ..— Mahmoud El Esseily (@Esseily) March 17, 2020
الإيمان بالغيب و الحب و التفاؤل و الرضا و الإيثار .. #press_pause يا بني ادم