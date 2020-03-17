بسبب كورونا.. محمود العسيلى يطالب بعدم الأنانية والطمع





وكتب محمود العسيلي من خلال تغريدته "مع اختلاف التعليم والثقافات والأديان، أثبت معظم البشر أن سلوكهم للأسف واحد، هلع وخوف وانانية وطمع و تكالب على المادة ".





الإيمان بالغيب و الحب و التفاؤل و الرضا و الإيثار .. #press_pause يا بني ادم ". وأضاف العسيلى "عكس كل اللي اتعلمناه و قاريناه و اللي ربنا قاله في كل الأديان ..









يذكر أن محمود العسيلي، أحيا حفلا غنائيا يوم 5 فبراير، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.



مع اختلاف التعليم و الثقافات و الأديان ، أثبت معظم البشر ان سلوكهم للأسف واحد، هلع و خوف و انانية وطمع و تكالب على المادة ، عكس كل اللي اتعلمناه و قاريناه و اللي ربنا قاله في كل الأديان ..

الإيمان بالغيب و الحب و التفاؤل و الرضا و الإيثار .. #press_pause يا بني ادم — Mahmoud El Esseily (@Esseily) March 17, 2020

علق الفنان محمود العسيلي على الأحداث الجارية بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".