استقرار أسعار الخضراوات بسوق الجملة.. البطاطس والطماطم تبدأ من 2 جنيه للكيلو.. والكوسة من 5 جنيهات.. والخيار والفاصوليا بـ7 جنيهات.. والأسماك تسجل استقرارا.. والبلطي يصل لـ 35 جنيها للكيلو

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى خدمة معرفة السلع الأساسية لقرائه، وعلى رأسها أسعار الخضراوات والفاكهة ، والتى سجلت استقرارا فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة.





وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.7 جنيه، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.





فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 5 إلى 7 جنيهات.





كما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 4 لـ7 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.





أسعار الخضراوات فى مصر اليوم

وتراوح سعر البسلة من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 14 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4 إلى 7 جنيهات، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.





فيما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه، والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 7 جنيهات.





وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أصفر 15 جنيها، والبلح السيوي 20 جنيها، والرمان يتراوح سعره بين 5 لـ9 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات.





كما ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة فى مستهل تعاملات اليوم، وذلك بسوق العبور للجملة.





وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 23 إلى 27 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 19 إلى 21 جنيها، والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها.



