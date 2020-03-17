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حوادث

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:42 ص
طريق صحراوى
طريق صحراوى
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
تشهد الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهوية حالة من الاستقرار فى الساعات الاولى من صباح اليوم.

حيث يشهد كوبرى اكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه القادم من مناطق الجيزة والدقى والمتجه الى صلاح سالم ومدينة نصر، فيما يشهد الاتجاه الاخر والقادم من صلاح سالم وحتى ميدان رمسيس بعض الكثافات المرورية البسيطة.

ويشهد الطريق الدائرى كثافات متوسطة فى الاتجاه القادم من الهرم والمتجه الى المعادى، ويشهد محور صفط اللبن سيولة فى الحركة المرورية.

وتشهد طرق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى و طريق السخنة - القطامية وطريق القاهرة السويس وطريق القاهرة - الاسماعيلية حالة من الاستقرار المرورى بعد الانتهاء من شفط كافة تجمعات المياه على الطرق الناتجة عن سقوط الامطار.

وكثفت الادارة العامة للمرور من خدماتها على الطرق الرئيسية والصحراوية لسحب اى كثافات مرورية .

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠
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