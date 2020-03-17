ممثل مستفز ..ماذا قالت ماجي بو غصن عن مكسيم خليل

عبرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عن اعجابها بالممثل مكسيم خليل بسبب براعته في لعب الأدوار امام الكاميرا،خصوصا بعد التعاون سويا في مسلسل "ياريت".





وقالت ماجي بو غصن من خلال لقائها في برنامج " theensider" : مكسيم خليل ممثل مستفز وشاطر ومن أهم الممثلين مش بس عشان بنشتغل سوي لانه هو هايك بيفوت في أعماق الشخصية ديما عنده الأدوات اللي بتساعدو.





يذكر أن الفنانة ماجي بوغصن كانت قد أجرت منذ فترة عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من المخ واستمرت العملية لمدة 5 ساعات، وقد جرى اكتشاف هذا الورم عام 2018 الماضي وظلت تحت المتابعة.



