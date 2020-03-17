المغربى: إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا لطلاب جامعة بنها

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات، والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب، وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدرسات العليا والبحوث.

واطمأن السعيد للإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بتعليق الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها اللجنة من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي انه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثلاثة من فريق تكنولجيا المعلومات بالكلية وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدي الي التعليم عن بعد من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع أعضاء هيئة التدريس، مشيراإالى أن عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته ويقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه يتم حاليا تصوير الدورس العملية في الكليات بالفيديو وسيتم رفعها على يوتيوب لكل كلية.

وأشار المغربي إلى أن الكليات ستقوم بإعداد تقرير يومي بالمقررات التي تم رفعها على موقع الكلية والجامعة، موضحا أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الإلكتروني للطلبة.



وقال الدكتور طارق الششتاوى مدير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة إنه تم فعلا فى اليوم الأول من تعليق الدراسة إعداد ورفع عدد من المحاضرات لكليتي الحاسبات والطب البيطري والحقوق والزراعة وجار استكمال باقى الكليات.

في سياق متصل أشار المغربي إلى أنه تم التأكيد على الإدارة الطبية بالجامعة بتواجد الأطباء وهيئة التمريض بالكليات بصورة دورية للتعامل مع أي حالات طارئة.