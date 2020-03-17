بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات

ذكرت المواقع التركية وضع النجمة بيرين سات وزوجها فى الحجر الصحى المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك بعد عودتهما من لندن فى إجازة كهدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها.

وانتشرت بعض الأخبار المتعلقة بخصوص إصابة الممثلة وزوجها المغني كينان دوجلو، بـفيروس كورونا المستجد.





وتعد بيرين من الفنانات المشهورات في الوطن العربي ، كما اشتهرت بأطلالاتها الجريئة وملابسها الملفتة .





حيث تعتمد بيرين في إطلالتها علي الملابس البسيطة ولكنها اجرأ الممثلات التركيات على الساحة .



