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مرأة

بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
ذكرت المواقع التركية وضع النجمة بيرين سات وزوجها فى الحجر الصحى المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك بعد عودتهما من لندن فى إجازة كهدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها.

وانتشرت بعض الأخبار المتعلقة بخصوص إصابة الممثلة وزوجها المغني كينان دوجلو، بـفيروس كورونا المستجد.

وتعد بيرين من الفنانات المشهورات في الوطن العربي ، كما اشتهرت بأطلالاتها الجريئة وملابسها الملفتة .

حيث تعتمد بيرين في إطلالتها علي الملابس البسيطة ولكنها اجرأ الممثلات التركيات على الساحة .

وننشر لكم أجرأ اطلالات بيرين سات.
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات
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