اقعد_فى_ بيتك يتصدر تويتر.. مغردون: دي مش إجازة

تصدر #اقعد_فى _بيتك موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب إعطاء الحكومة المصرية اجازة لمده اسبوعين من الدراسة و تخفيف عدد العاملين بالقطاعين العام والخاص.





أدى ذلك إلى تكاثف أعداد المواطنين فى الشوارع و المولات و المقاهي ففعل رواد تويتر الهاشتاج كدعوات للبقاء فى المنزل لمنع تفشى المرض.





جاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي:





‏بعيدا عن السياسة بس بصراحه مجهود جبار بتقوم بيه الحكومه ووزارة الصحة ياريت احنا كمان نساعد ونقلل من التجمعات الفترة دي.





‎‏بظل الظروف ووقفتنا اللي لازم نعملها مع البلد وأخواننا بالأجهزة الأمنية والكوادر الطبية المشكورين على جهودهم الجباره،نلتزم بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وأخذ الأمور بجديّه اكبر،الناس والبلد امانه برقابنا.

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لازم نساعد الحكومة لأنها مقصرتش و مازالوا بيعملوا اللى عليهم و احنا كمان نعمل اللى علينا و نقعد فى البيت لحد الأزمة لما تعدى.



