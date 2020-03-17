شاهد.. جهود صحة أسوان لتحقيق السيطرة على الأسواق

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المستمرة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا .

ونجحت جهود مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأسوان خلال حملاتها التفتيشية المتنوعة على الأسواق في إعدام 200 لتر مواد غذائية غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وشملت حملات مكتب الأغذية بالإدارة الصحية المرور على المقاهي ومحلات ومنافذ العصائر والمرطبات.

وتهدف هذه الحملات لمتابعة تنفيذ قرارات منع إستخدام الأكواب الزجاجية , والتنويه علي استخدام خراطيم الشيشة البلاستيكية المعدة للإستخدام الواحد , وذلك تجنبًا للعدوى .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .

اقرأ أيضًا:





حملات تفتيشية بصحة أسوان على الأسواق لمواجهة فيروس كورونا.. صور

https://www.elbalad.news/4217520