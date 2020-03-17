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المرتبة السادسة على العالم.. العامة للثروة السمكية: 80% من إنتاج الأسماك فى العالم تصدره مصر..فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:08 ص
الثروة السمكية
الثروة السمكية
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية: إنه كانت هناك أزمة سيول بمصر، إلا أن الأمور أصبحت جيدة الآن.

وأضاف "خالد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية "الأولى"، أنه كان هناك توجيهات بالتزام الهيئة العامة للثروة السمكية بتحقيق العمل بشفافية خلال أزمة الطقس السئ، بالإضافة إلى الالتزام فى الأماكن المحددة وتأدية الخدمات المطلوبة للمجتمع.

وأوضح أن السيول سعدت على الحد من تلوث المياه الموجود فى بعض الاماكن، لافتا إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية جاهزة بمعداتها للتصدى لأى زيادة فى منسوب المياه، حيث أنها تحاول أن تحل تلك المشكلة بسرعة، إضافة إلى وجود متابعة على مدار الساعة من الوزير لجميع العاملين بالهيئة.

وأشار إلى أن مصر من الدول المتقدمة فى مجال إنتاج الأسماك، حيث وصلت إلى المرتبة السادسة فى العالم فى إنتاجه، متابعا أن إنتاجه بالعالم يمثل 80% من بؤرة الإنتاج المصرى، أى حوالى مليون.6 من المزارع السمكية بها.

وأفاد أنه كان لابد أن يكون هناك كوادر تعمل فى الثروة السمكية للإعلاء من شأنها، مؤكدا بإنشاء كلية الزراعة لأقسام تعمل فى هذا المجال، وبالتالى وصول مصر لهذه المرتبة كانت وفقا لخطة محكمة من الدولة، متابعا أن المواطن المصرى أصبح لديه قدرات شخصية فى العمل بمجال الثروة السمكية.
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