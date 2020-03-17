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مرأة

كارثة.. تركيبات خطيرة تباع بالصيدليات لا تصلح للاستخدام الآدمي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
في ظل أزمة عدم وجود الكحول الإيثيلي أو الأيزوبروبيل والذي يستخدم للتعقيم والتطهير، لجأ بعض الكيميائيين إلى استبداله بالكحول الميثيلي الضار بالصحة وتصنيع مطهرات يدخل في تركيبها هذا الكحول الخطير، أو بيع الكحول الميثيلي للمواطنين الراغبين في تصنيع مطهرات الأيدي في منازلهم أو استخدامه منفردا في التطهير.

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها بالفيسبوك الفرق بين الكحول الإيثيلي والكحول الميثيلي. 


يصلح للاستخدام الآدمي سواء عن طريق شربه حيث يدخل في صناعة المشروبات الكحولية أو من خلال وضعه على الجلد لتطهيره والقضاء على الفطريات والبكتيريا.

☆ الكحول الميثيلي:
لا يسمح بالاستخدام الآدمي للكحول الميثيلي أو تناوله واقترابه من الجلد لخطورة تلامسه مع الجلد أو استنشاقه.

الاستخدام الطبي:
الكحول الإيثيلي:

يتم استخدام كحول إيثيلي 70% طبيا في تعقيم الأدوات الجراحية، الأيدي، الأسطح والأرضيات لمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا إلى جانب تطهير الجروح لمنع انتقال العدوى إليها.

الكحول الميثيلي:
لا يوجد له استخدامات طبية ويمنع اقترابه من الجلد حتى لا يسبب التسمم.

الآثار الجانبية:

الكحول الإيثيلي:
لا يسبب الإيثيلي آثار جانبية خطيرة اللهم بعض الاحمرار والحروق البسيطة في الجلد لذا ينصح عند تحضير مطهر منزلي لليدين أن يتم إضافة الجليسرين لخليط الكحول وجل الصبار.

الكحول الميثيلي:

يسبب الكحول الميثيلي آثار جانبية خطيرة عند تعاطيه أو لمسه للجلد قد تصل إلى التسمم والعمى.

ونصحت بالأمور التالية:

1_ الإبتعاد عن مطهرات الأيدي رخيصة الثمن مجهولة المصدر

2_ شراء مطهرات الأيدي من صيدليات معروفة والابتعاد عن الباعة الجائلين وما يتم بيعه في محلات البقالة وعند بعض العطارين

3_ إجراء تجربة منزلية بسيطة بوضع 3 سم من الكحول الذي تم شراءه في طبق مضاد للحرارة وإشعال عود كبريت في الكحول:

● إذا كان اللهب أزرق في أول الإشتعال ثم تحول إلى الأصفر فهذا النوع هو الكحول الإيثيلي أو الأيزوبروبيل الآمن على الصحة.

● وإذا ظل اللهب أزرق من بداية الإشتعال لنهايته فهذا النوع هو الكحول الميثيلي شديد الخطورة ولا يجب إستخدامه.
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