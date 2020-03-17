رئيس الثروة السمكية يجيب عن إمكانية انخفاض أسعار الأسماك.. فيديو

أكد الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن عملية تداول الأسماك صعبة فى ذلك التوقيت بالدولة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى إنتاجه بكميات كبيرة عن طريق إستخدام طرق معينة خلال فترات السنة، ليكون التنوع موجود أمام الناس.





وأضاف " خالد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه عند صدور الأسماك الطازجة مباشرة إلى الأسواق يساعد على إنخفاض سعرها على حسب تواجد المنتج الموجود لديه بكميات كبيرة، موضحا أن الهيئة قامت بإنشاء وحدات لأى مستثمر للحفاظ على الثروة السمكية.





وأوضح أن إنخفاض سعر الأسماك بالأسواق يكون مرتبط بإنخفاض سعر الدولار وإستيراد الأعلاف من الخارج، نظرا أن الظروف الإنتاجية عليها ضرائب عالية، مخاطبا وزارة المالية بتقليل كمية الضرائب من أجل خفض سعره.



