نقابة الصحفيين: اختيار جمال عبد الرحيم لعضوية الأفارقة خطوة مهمة لتطوير خطط الاتحاد

رحبت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، باختيار وكيل أول النقابة جمال عبد الرحيم لعضوية اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وأوضح د. أحمد عبداللاه فارس أمين عام رابطة الشئون الأفريقية، أن وجود شخصيات تمتلك خبرة كبيرة في العمل النقابي الصحفي سيكون له تأثير ملموس في تطوير خطط الاتحاد، وسيعمل على فتح قنوات التواصل مع صحفيي الدول الأفريقية بالصحفيين المصريين والعكس.

وأشار فارس إلى أن العمل الصحفي الأفريقي هو مهمة تحتاج التكاتف من العاملين في هذه الملفات الأفريقية، من أجل الاندماج الذي يحقق مصلحة الصحافة في أفريقيا وينهض بشعوبها.

وقال فارس إن اختيار جمال عبدالرحيم في اتحاد الصحفيين الأفارقة، يزيد من نشاطها ويمثل خطوة مهمة في زيادة تفعيل النشاط على مستوى الصحافة الأفريقية.