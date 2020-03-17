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رياضة

بسبب كورونا ورونالدينيو.. الشائعات تحرج رونالدو وميسي أمام جماهيرهما

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:01 ص
ميسي ورنالدو
ميسي ورنالدو
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محمد السعيد
وضعت الشائعات التي انتشرت مؤخرا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف محرج أمام جماهيرهما.

وتسببت الشائعات في إحراج ميسي ورنالدو، خاصة النجم الأرجنتيني الذي أعرب عن استيائه الشديد من ترويج الأخبار الكاذبة:

ميسي يتدخل لإنقاذ رونالدينيو:

كشفت تقارير إسبانية، خلال الأيام الماضية، عن تدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإنقاذ أسطورة البرازيل من السجن في دولة باراجواي.

وكانت شرطة دولة باراجواي، ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو،  الأسبوع قبل الماضي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.

وأكدت التقارير أن ميسي بفريق من المحامين بجانب التكفل بدفع 4 ملايين يوور، من أجل إخراج رونالدينيو من السجن.

وقال مصدر مقرب من ميسي لصحيفة " سبورت" الإسبانية، إن ميسي لم يتدخل لإنقاذ رونالدينيو من السجن، لكنه حزين بسبب الوضع الذي يمر به نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق".

وأضاف المصدر: أن ميسي منزعج من الأخبار والتقارير التي تشير إلى تدخله لإنقاذ رونالدينيو.

رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا:

ذكرت تقارير صحفية، الاثنين الماضي أن رونالدو حول سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج الأشخاص المصابة بالفيروس وسيتم علاجهم مجانا.

ونفي مدير فنادق كريستيانو رونالدو، هذه الشائعات، مؤكدا أن الفنادق مستمرة في عملها الطبيعي، وأن كل الأخبار المتدالة ليس لها أي أساس من الصحة.
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