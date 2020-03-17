بسبب كورونا ورونالدينيو.. الشائعات تحرج رونالدو وميسي أمام جماهيرهما

وتسببت الشائعات في إحراج ميسي ورنالدو، خاصة النجم الأرجنتيني الذي أعرب عن استيائه الشديد من ترويج الأخبار الكاذبة:

ميسي يتدخل لإنقاذ رونالدينيو:

كشفت تقارير إسبانية، خلال الأيام الماضية، عن تدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإنقاذ أسطورة البرازيل من السجن في دولة باراجواي.





وكانت شرطة دولة باراجواي، ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو، الأسبوع قبل الماضي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.



