من أجل المواطن.. الكهرباء: لم يتم قطع التيار عن أي منشأة حيوية حتى الآن.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن معظم نتائج التقلبات الجوية جاءت سلبية على نطاق قطاع الكهرباء، خلال الأيام الماضية.





وأضاف أيمن حمزة عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن وزارة الكهرباء تتابع باستمرار أي حالات تطور سلبية، وأن فرق الطوارئ منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تباشر أي تطورات.





وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء لم يصل لمحطات معالجة المياه، مشيرا إلى أن لم يتم انقطاع الكهرباء عن أي منشأة حيوية أخرى.

وأوضح ، أن الوضع أصبح مستقرا بشكل كبير عن الأيام الماضية، لافتا إلى أن دخول المياه إلى الوصلات الكهربية، لم يؤثر بشكل كبير.





وتابع أنه كان لا بد من قطع الكهرباء لتقليل الخطر على الوصلات الكهربية، للحرص على عدم حدوث أي ماس كهربائي حتى تجف المياه في الشوارع.