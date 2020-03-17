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تعليم

5 خدمات إلكترونية للتواصل المرئي والمسموع فى جامعة الملك خالد.. تعرف عليها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:43 ص
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
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محمود نوفل
اعتمدت جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية  5 خدمات إلكترونية، تساعد في التواصل المرئي والمسموع داخليًّا وخارجيًّا باستخدام التحويلات الداخلية للموظفين وتسهيل عمل الفرق والعمل الجماعي وتنظيم العمل.

جاء ذلك فور صدور القرار بتعليق حضور الموظفين والموظفات لمقرات العمل لمدة 16 يومًا، وذلك بإطلاق سريع لحزمة خدمات "معاكم"، حيث عملت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد على إيجاد بدائل حضور منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن صالح الصقر أن الإدارة أصدرت أيضًا دليل المستخدم للعمل عن بعد ويحوي شرح ما تم إطلاقة لغرض العمل عن بعد وشرحًا للأنظمة والخدمات التي طورتها جامعة الملك خالد وتهدف لتسهيل العمل عن بعد مثل نظام "مباشر" الذي يتيح للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمراجعين وكل من لديه ملاحظة أو استفسار التواصل مع المسؤولين في الجامعة.

وأضاف الدكتور الصقر ، أنه تم تفعيل نظام بلاغاتي لتقديم الدعم الفني ٢٤ / ٧ للجامعة والذي يمكّن موظفي الدعم من العمل من خلال المنزل، واحتوى الدليل على شرح لبرنامج "اجتماعي" الذي يمكّن أعضاء الاجتماع من إدارته عن طويق النظام الإلكتروني وبالتكامل مع خدمة "معاكم" التي تتيح التواصل المرئي، كما احتوى دليل العمل عن بعد على شرح لخدمات مشاركة الملفات التي تتيحها الجامعة، وفيما يخص الأنظمة الداخلية محدودة الوصول تم التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات لتفعيل آلية آمنة لدعم العمل عن بعد في هذه الأنظمة.
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