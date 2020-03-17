AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ الفيوم يصدر كتابًا دوريًا لتنظيم العمل بالجهات الإدارية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2020، بشأن الالتزام الكامل بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، لتنظيم العمل بجميع الجهات الإدارية لمنع الإصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.


جاء في الكتاب الدوري والذي تم تعميمه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأن القيام بالأعمال بمختلف الجهات الإدارية، من خلال ثلث القوى الموجودة بالجهة، على أن يكون العمل يومان أسبوعيًا بالتناوب بين العاملين.

أقر أيضا: محافظة الفيوم: غلق 40 مركزا للدروس الخصوصية بالمراكز والقرى


وأن تكون مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، مشددًا على عدم الإخلال بما يقدم للمواطنين من خدمات أساسية.


 كما نص الكتاب على إلغاء البصمة للحضور والانصراف، وأن يلتزم العاملون باستخدام أقلامهم الشخصية للتوقيع، فضلًا عن التأكيد على أعمال التطهير الدوري لجميع المصالح  بمعدل كل يومين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تعزيز حوكمة التصديق الإلكتروني بالجهات الإدارية

وزير المالية يوجه بتعزيز حوكمة التصديق الإلكتروني بالجهات الإدارية

وزير المالية: تغيير الأرقام السرية للتوقيعات الإلكترونية خطوة مهمة

للوقوف على سير العمل..نائب محافظ الفيوم يتفقد مركز ومدينة يوسف الصديق

إدارة أزمات المصرية للاتصالات تعلن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.. برلمانيون: لا مانع من إلغاء البصمة الإلكترونية للوقاية.. مطالب بتعقيم وتطهير جميع الاتوبيسات العامة ومترو الأنفاق

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

مفاجأة صادمة.. فيروس كورونا أعدته هذه الدولة في 2015

فيديوجراف| تفاصيل عمل موظفي الحكومة من المنزل والفئات المستثناه من القرار

خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

سعر الريال السعودى اليوم

همسح بأهلك الأرض..ريهام سعيد تسب متابعة لها على الإنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا

بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات