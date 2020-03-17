لمواجهة كورونا.. محافظ الفيوم يصدر كتابًا دوريًا لتنظيم العمل بالجهات الإدارية

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2020، بشأن الالتزام الكامل بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، لتنظيم العمل بجميع الجهات الإدارية لمنع الإصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





جاء في الكتاب الدوري والذي تم تعميمه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأن القيام بالأعمال بمختلف الجهات الإدارية، من خلال ثلث القوى الموجودة بالجهة، على أن يكون العمل يومان أسبوعيًا بالتناوب بين العاملين.

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وأن تكون مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، مشددًا على عدم الإخلال بما يقدم للمواطنين من خدمات أساسية.





كما نص الكتاب على إلغاء البصمة للحضور والانصراف، وأن يلتزم العاملون باستخدام أقلامهم الشخصية للتوقيع، فضلًا عن التأكيد على أعمال التطهير الدوري لجميع المصالح بمعدل كل يومين.