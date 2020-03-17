وزير الإسكان يقرر إزالة مخالفات بناء على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بقرية سياحية كائنة بين علامتي الكم 125.886 و 126.982 طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي والتابعة لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وقال المهندس أشرف أحمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة، في بيان، الثلاثاء، إن مخالفات البناء التى صدر قرار بإزالتها، تَمثلت في بناء مبنى دور أرضي بمساحة نحو(203م2) بسقف صاج كامل التشطيب وملحق به من الناحية الغربية مساحة نحو (910م2) بدون ترخيص.