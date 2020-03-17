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اقتصاد

وزير الإسكان يقرر إزالة مخالفات بناء على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:12 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بقرية سياحية كائنة بين علامتي الكم 125.886 و 126.982 طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي والتابعة لجهاز حماية أملاك الهيئة.
وقال المهندس أشرف أحمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة، في بيان، الثلاثاء، إن مخالفات البناء التى صدر قرار بإزالتها، تَمثلت في بناء مبنى دور أرضي بمساحة نحو(203م2) بسقف صاج كامل التشطيب وملحق به من الناحية الغربية مساحة نحو (910م2) بدون ترخيص.

وأضاف المهندس أشرف أحمد السماليجي، أن القرار نص على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.

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