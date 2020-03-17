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أخبار العالم

قطار الحرمين يتخذ إجراءات جديدة بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:02 ص
قطار الحرمين
قطار الحرمين
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ميـــس رضــا
اعتمد مشروع قطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال تعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات، والمرافق العامة داخل المحطات، ومنصات المغادرة والوصول، والقطارات وتجهيزات عرباتها بالكامل.

ويأتي الإجراء الوقائي من إدارة المشروع لضمان أعلى مستويات السلامة في الجانب الصحي، وبما يحقق اشتراطات المملكة في الجانب الوقائي لوسائل النقل، للحد من فرص تفشي فايروس كورونا المستجد.

كما تتولى فرق العمل الوقائي يوميًا تحقيق أدّق الاشتراطات الصحية عبر التعقيم والتطهير لجميع المحطات ومرافقها وتجهيزات عربات القطارات الداخلية على اختلافها، حرصًا من إدارة مشروع ‫قطار الحرمين السريع على سلامة المسافرين.

يُذكر أن المشروع نوّه في وقتٍ سابق لضيوفه بلغات متعددة عبر حساب قطار الحرمين على منصات تويتر، عن حرصه على تحقيق أعلى الاشتراطات الوقائية، بالنظر إلى ما يشهده المشروع من إقبال متزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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