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أصل الحكاية

تنافس شريف.. تعرف على قصة أبناء اقترعوا فيما بينهم للتبرع لوالدتهم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:11 ص
والد الأبناء
والد الأبناء
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محمود نوفل
حينما يمرض الابن ترى الأم مشغولة به وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للمساهمة في شفاء الابن، ولكن في قصة اليوم انقلبت الآية، حيث رأينا الأبناء هم من يتبارون في مساعدة الأم في الشفاء.

قال المواطن مهدي آل هضبان، من منطقة نجران بالسعودية، إن أبناءه الخمسة دخلوا في تنافس بينهم حتى وصل الأمر إلى التهديد والتلاسن من أجل التبرع لوالدتهم التي تعاني من الفشل الكلوي منذ عامين.

ووفقا لما قالته صحيفة "الوطن" السعودية، فقد أوضح "آل هضبان" أنه تدخل وحل الخلاف بـ"القرعة" بين أبنائه الذين بادروا بالحجز لمدينة الرياض من أجل إجراء الفحوصات، مبينًا أنه عرض عليهم في البداية أن يكون المتبرع الأكبر فالأكبر فرفضوا ذلك.

وذكر أن القرعة كانت من نصيب ابنه الثاني عبد الله الذي ذهب إلى المستشفى وقام بإجراء الفحوصات اللازمة والتي جاءت مطابقة مع والدته، مشيرًا إلى أنه أيضًا أراد التبرع لها كون أبنائه في مقتبل العمر، إلا أنهم رفضوا وأصرّوا أن يكون المتبرع واحدًا منهم.

من جهته، قال الابن المتبرع إن طاعة الوالدين والإحسان لهما فرض عظيم، مبينًا أن التبرع بالأعضاء لهما يدل على البر بهما لما فيه من خير في الدنيا والآخرة.
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