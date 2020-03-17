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توك شو

هقولهم بخ.. يسرا تتبع إجراءات خاصة لمكافحة الكورونا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:18 ص
يسرا
يسرا
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آيات أحمد
كشفت الفنانة يسرا عن الإجراءت الوقائية التى أصبحت تتخذها تلك الفترة، خلال تصويرها المسلسل الرمضانى "دهب عيرة"، مؤكدة أنها تحرص في كواليس المسلسل على اتباع إجراءات الوقاية مثل غسل اليدين المتكرر، وتطهير الحلق بمحاليل الملح والليمون، لافتة إلى إنها مازالت تسلم بالأيدى على أصدقائها وزملائها ولم تستطع الحرص على الإبقاء على مسافة فاصلة معينة بين شخص وآخر في الاجتماعات العامة.

وتابعت يسرا، خلال تصريحاتها لبرنامج MBCTrending، المذاع على فضائية " mbc4" مازحة: "ما أنا لازم اسلم عليهم امال هقولهم بخ"، مشيرة إلى أنه لو مكتوب لها الإصابة بالمرض ستمرض به والموضع غير متوقف على السلام بالايدى.

وأضافت يسرا ، أتمنى الشفاء لكل الناس، وأن يكفينا الله شر هذا الوباء وأى وباء آخر وأن ينجى الله مصر من أى شر وأى وباء.

وأشارت إلى  أنها تجسد في المسلسل شخصية "عهد"، التي تعمل في مصنع، ولها ثلاثة أبناء يجسد شخصياتهم خالد أنور، وهنادي هاني مهنا، وتيّام مصطفى قمر، الذين ظهروا بمستوى مبهر في التمثيل على حد وصفها.

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