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بشرى سارة.. تطبيق يتيح للمعلم التواصل مع طلابه بسهولة مجانا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:32 ص
التعليم الإلكترونى
التعليم الإلكترونى
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هاجر إبراهيم

قال أحمد الليثي، رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن خريطة العالم تغيرت بالكامل، مشيرا إلى أن ما حدث فى العالم بالفترة الأخيرة من انتشار الفيروس كان فى صالح التحول الرقمى للتعليم.


وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن فكرة تغير ثقافة المواطن فى العمل ورقيا إلى إلكترونيا كان صعبا، موضحا أنه سابقا كان هناك مقاومة من الناس على تلك الفكرة، حيث يتم الآن تغيير ثقافة أجيال.


وأوضح أنه بتلك الفترة يجب على مصر لا محالة أن تتحرك إلكترونيا، لافتا إلى أنها كانت مستعدة ببنك المعرفة الخاص بها والمناهج التكنولوجية، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية التى تمت، حيث بدأت بتعليمات من الوزارة بجميع المدارس وعدم إلغاء أى أجزاء من المنهج.


وأشار إلى أن معظم شركات التكنولوجيا والتعليم بادرت فى استغلال تلك الفرصة، مضيفا إلى أن هناك من أخذ الموضوع بشكل تجارى، بينما أن البعض رأى أنه من المسؤولية الاجتماعية المساهمة فى ذلك القرار، مؤكدا أن بعضهم قام بفتح منصاتهم مجانا للجميع، مثل جوجل حتى شهر يونيو ومنصات الكورسات.


وأفاد أنه بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية مجانا لجميع المستخدمين، مشيرا إلى أنه بالبارحة كان يوجد بالغرفة 283 طلبا من المدارس لمنصة التعليم عن بعد، مضيفا إلى أن تلك المنصة هى عبارة عن تطبيق يتم تنزيله من خلال الإنترنت ويقوم المدرس بمتابعة الدروس مع الطلاب المشاركين به.


وأكد أنه من خلال منصة التعليم عن بعد يستطيع المعلم الاتصال مع طلابه صوتيا وصوريا مثلما كان الوضع فى المدارس، بالإضافة إلى قدرته على الكتابة إلكترونيا عن طريق أى وسيلة إلكترونية وإعطاء الأسئلة.
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