الهجرة تستجيب لاستغاثة مصري بالإمارات

استقبلت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، شكوى تفيد بأن المواطن "و.م.م"، الذي سافر إلى دولة الإمارات منذ عام 2011، للعمل مديرا مبيعات بإحدى الشركات بالإمارات، والمتزوج من سيدة مغربية الجنسية تدعى "ك.ط"، ويلتمس عودة أبنائه (أ.و) 6 سنوات، (م.و) 4 سنوات الذين احتجزوا في قسم رعاية الأحداث بعد احتجاز زوجته في سجن "المفرق" في أبوظبي.

وانطلاقا من حرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مصالح المصريين بالخارج، أجرى اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية بأبوظبي والجالية المصرية بالإمارات، وقد نجحت جهود الوزارة في إعادة الطفلين إلى والدهم في مصر بعد احتجازهم بالامارات وعدم قدرتهم على العودة لمدة ٣ سنوات.









وتحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بشكل دائم على استقبال شكاوى واستفسارات المصريين فى الخارج، وفي إطار ذلك خصصت خط ساخن"19787" لتلقي شكاوى المصريين بالخارج من مختلف دول العالم والعمل على حلها، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من المصريين بالخارج يوميا، إضافة إلى صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



