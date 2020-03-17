في الذكرى الثامنة لوفاته.. البابا شنودة أيقونة المحبة والوطنية

على الرغم من مرور 8 سنوات على رحيله فإنه مازالت كلماته ومواقفه الوطنية محفورة في قلوب المصريين ، انه البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي توفي في 17 مارس 2012 والذي تفتخر محافظة أسيوط بأنه أحد أبنائها وتحديدا قرية سلام التي تقع على ضفاف نهر النيل بمركز أسيوط، خاصة لمواقفه الوطنية ورفضه للتدخلات الخارجية في الشأن المصري.





ولد البابا شنودة بقرية سلام على الضفة الغربية من نهر النيل بمركز أسيوط وتبعد عن مدينة أسيوط 12 كم ويوم ولادته انشغل أهل قريته وأهله بهذا الطفل وحزن والده وأشقاؤه على وفاة زوجته مما أنساهم تسجيل اسم هذا الرضيع في دفاتر المواليد ولم يستخرج له شهادة ميلاد وبعد أن اشتد عوده وأتم فترة رضاعته اصطحبه شقيقة الأكبر ليعيش معه في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، وعندما جاء سن دخول المدارس اضطر شقيقه بإلحاقه في مدرسة أهلية بسبب عدم وجود شهادة ميلاد له.

وبعد سنوات من الرعاية لهذه الطفل الصغير انتقل شقيقة الأكبر إلى القاهرة مصطحبا شقيقه الأصغر "نظير" وقام بإلحاقه بأحد المدارس الثانوية بمنطقة شبرا بعد أن استخرج له شهادة ميلاد وتم نقله إلى مدرسة راغب مرجان بالفجالة حتى أن أكمل تعليمه الثانوية والتحق بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول "القاهرة " حتى تخرج منها بتقدير ممتاز عام 1947 وتخرج في نفس العام من كلية الضباط الاحتياط والذي كان ترتيبه بها الأول في مدرسة المشاة ، ورغم تفوقه إلا أنه فضل دراسة العلوم الدينية والتحق بالكلية الاكليريكية ليدرس علوم الدين على أسس علمية وعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم وفي نفس الوقت استكمل تعليمه بالدراسات العليا بالكلية الاكليريكية وبعد انتهائه من الدراسة بدأ في التفرغ للعبادة وكان دائما التردد على الأديرة.

وفي عام 1954 وجه نظره إلى دير السريان بالصحراء في وادي النطرون حيث ترهب فيه وكان اسمه " انطونيوس السرياني " وترك الحياة المدنية وتفرغ للعبادة والرهبنة وتم اختياره أسقفا للتعليم الديني باسم الأسقف " شنودة " وتحمل مسئولية هذه المكانة العظيمة وعقد حلقات دراسية انضم اليها شباب الأقباط حتى أن انتقل إلى الكاتدرائية لعقد حلقات دراسية.

ولم يكتفِ الأسقف " شنودة " بما وصل إليه من علم حيث تقدم بطلب إلى نقابة الصحفيين عام 1966 للانضمام إلى النقابة بوصفه رئيسا لتحرير مجلة مدارس الأحد ومجلة الكرازة والذي لقي ترحيبا من نقابة الصحفيين وقيد عضوا بالنقابة، وفي عام 1971 اختير الأسقف شنودة بابا وبطريرك للأقباط الأرثوذكس وأصبح أسمه البابا شنودة الثالث وأصبح رئيسا للكنيسة القبطية .

واستطاع البابا شنودة أن يقيم 155 كنيسة بمختلف دول العالم لأقباط المهجر للصلاة بداخلها بدلا من الكنائس التي كانوا يستأجرونها لإقامة صلواتهم داخلها .

وكان للبابا شنودة مواقف وطنية عظيمة خاصة في قضية الأراضي المحتلة وتحذيراته المستمرة لأقباط المهجرة من اللجوء إلى دول أجنبية للدفاع عن قضيتهم قائلا " المسيحيون مصريون والدستور المصري يكفل لهم حقوق المصريين ولا داعي لأي تدخل أجنبي.

وكان اسم البابا شنودة الحقيقي " نظير جيد روفائيل " والذي ولد في 3 أغسطس 1923 بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط والذي لم يتمتع بحنان والدته كثيرا حيث أصيبت والدته بحمى النفاس وتوفيت وتركت رضيعها مما جعل نساء القرية يقمن بإرضاع هذا الصغير ورعايته حتى اشتد عوده.