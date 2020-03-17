محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، إجتماعًا لمناقشة نسب التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتم بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا والمنفذة من خلال المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 238 مليون و573 ألف جنيه والمشروعات المنفذة من خلال وزارة التنمية المحلية بقيمة 656 مليون جنيه تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات.

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وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات لنهو تلك المشروعات في مواعيدها المحددة بقطاعات الصحة والهيئة التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى إنه يجرى تنفيذ بعض المشروعات مركزيًا بواسطة وزارة التنمية المحلية بناء على البروتوكولات التي تم توقيعها مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة لافتًا إلى المتابعة المستمرة لتلك المشروعات بالتنسيق مع رؤساء القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز وفقًا للاحتياجات بكل قرية.