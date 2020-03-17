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منوعات

أثناء تغطية انتشار كورونا.. مراسلة لبنانية تسقط فجأة على الأرض أمام الكاميرا "فيديو"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:38 ص
مراسلة لبنانية تسقط
مراسلة لبنانية تسقط بسبب كورونا
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عزة عاطف

يعمل الصحفيون والمراسلون في كل مكان في العالم ليلًا ونهارًا لتغطية أحداث كورونا، ففي الوقت الذي يعزل فيه الناس أنفسهم داخل منازلهم خوفًا من الفيروس أو في ظل سوء الأحوال الجوية يشق الصحفيون والإعلاميون طريقهم في الشوارع لإيصال كل ما هو جديد إلى العالم دون كلل.

 

أثناء تغطية إجراءات مكافحة فيروس كورونا على حدود لبنان، تداول رواد موقع التغريدات تويتر مقطع محزن للحظة سقوط مراسلة قناة الجديد على الأرض خلال عرض التقرير على الشاشة.

 

سقطت «راشيل الحسيني» مراسلة قناة الجديد على الأرض مغشيًا عليها خلال تغطيتها إجراءات مكافحة كورونا عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا.

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أثارت اللحظة تعاطف الآلاف من رواد مواقع التواصل حول العالم معها، والاطمئنان على سلامتها، فقد كانت إصابتها ناجمة عن انخفاض ضغطها بسبب جهد العمل و"ضربة شمس".

 

وقد تبانيت الآراء حول إصابتها بكورونا حيث يكشف المقطع المذيع على الهواء موجها سؤالا لها، وعندما همّت بالإجابة سقطت فجأة على الأرض، في تلك اللحظة سارعت عناصر الأمن اللبناني بنقلها إلى مركز طبي تابع لوزارة الصحة اللبنانية.

 

وتبين من الفحص أن درجة حرارتها قد وصلت إلى 38 درجة مئوية، مما ألزم السلطات على التواصل مع الأطقم الطبية لنقلها إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، لكن تبين فيما بعد أن إصابتها ناجمة عن جهد العمل وتأثير الشمس.

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