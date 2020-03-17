إعلاميون على السوشيال ميديا.. رضوى الشربينى توضح حقائق عن كورونا.. وفجر السعيد تكشف حقيقة احتجاز كويتيين فى مصر

"

فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

وَلاَ تَنْهَرْهُمَا

وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا

كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

".