إعلاميون على السوشيال ميديا.. رضوى الشربينى توضح حقائق عن كورونا.. وفجر السعيد تكشف حقيقة احتجاز كويتيين فى مصر

شهد الإعلاميون حالة من النشاط على حساباتهم الخاصة على مواقع السوشيال ميديا، ودار أغلب المنشورات حول فيروس كورونا.
نشرت الإعلامية فجر السعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، صورة تصافح علم مصر مع علم الكويت، ومكتوب عليها: "لا للمهاترات نحن جميعًا فى خندق واحد دفاعًا عن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وفى ذلك رد على أنباء احتجاز مصر لمواطنين كويتيين".
وعلقت فجر السعيد عليها قائلة: "إنها مؤامرة لبث الفتنة بين الشعبين انتبهوا.. دماؤنا سالت واختلطت مع بعض في كل الحروب التي خضناها إلى حرب تحرير الكويت والتي كان لمصر برئيسها وجيشها دور فعال فيها".
وتابعت فجر السعيد: "ما يربطنا أكثر مما يفرقنا، لا تجعلوا فئة حاقدة ناقمة على هذه العلاقة الجميلة تفرق بيننا.. اوئدوا الفتنة يا أهل الكويت ويا أهل مصر".
وأكملت فجر السعيد: "لعن الله من أوقد الفتنة وبدأ بالاستفزاز إن كان كويتيا أو مصريا وانجرف وراء هذه الفتنة".
ونشر الإعلامى نيشان على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" صورة مكتوب عليها "عيد الأم بعد أيام، أمك اولًا والبقية ستأتي، أو حتى لا تأتي لا يهم".
وعلق نيشان على الصورة بآية قرآنية قائلًا: "فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا".
وأضاف نيشان: "أُفَكِّر باللذين غابت أُمَّهاتُهُم. الرَّحمة للأمّهات في الحياةِ والمَمات".
وجاءت تعليقات متابعي نيشان على منشوره: "الله يرحم أمهات الجميع "، و"طول عمرك متصالح مع جميع الأديان "، و"إنسان متصالح مع الأديان الأخرى قمة الرقي".
ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور"إنستجرام " صورة من كتاب "نهاية الأيام"، ومكتوب على الصفحة أنه فى عام 2020 سينتشر مرض فى العالم يهاجم الجميع وله علاج، وسيختفى فجأة مثلما جاء فجأة ثم يعود ليهاجم العالم بعد 10 سنوات ثم يختفى للأبد، فى إشارة منها لفيروس كورونا .
وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "جزء من كتاب لسيليفيا براون "نهاية الأيام توقعات عن نهاية العالم".
وعلقت إحدى متابعى ريهام سعيد على المنشور قائلة: "والنبى نقطينا بسكاتك "، لترد الأخيرة قائلة: "طب تعرفى تغورى من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض ؟".
نشرت رضوى الشربينى، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، فيديو توضح فيه كل شيء عن فيروس كورونا.
وقالت رضوى الشربينى فى الفيديو: "من أكتر الأماكن اللى بيعيش فيها هى الحديد فى الترابيزات وماكينات الصرف والأسانسير، لذلك يفضل لبس جوانتى أو أن تقوم بالضغط عليه بخشب لأنه يقال إن الخشب لا ينقل الفيروس ".
وأضافت رضوى الشربينى أن فيروس كورونا يعيش على الجلد 10 دقائق، وبمجرد غسيل اليدين لمدة 20 ثانية يذهب الفيروس.
وأوضحت أن الملابس تحمل فيروس كورونا، والحل هو الشمس والغلى والمبيضات فهي تقتل الفيروس.
وأشارت إلى أن مرض كورونا يكون فى الأحذية، ولذلك يجب ترك الأحذية خارج المنزل ثم وضعها فى الشمس.
وعن طرق الوقاية، قالت رضوى الشربينى إن "الأطباء ينصحون بشرب المشروبات الساخنة بكثرة وشرب الماء بكثرة كل 15 دقيقة، لأن الفيروس يكون فى اللعاب لمدة 4 أيام، ويمكن أن يذهب بالماء وشرب الفيتامينات الموجودة خاصة فى البرتقال، ولبس الجوانتى ثم إلقاؤه فى القمامة ولبس الكمامة مع غسيل اليدين كل 10 دقائق".