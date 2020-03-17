النائب العام الإسرائيلي يوجه كلمة لمواطني تل أبيب بعد تفشي كورونا

قال النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، بعد المصادقة على لوائح الطوارئ، إن تفشي فيروس كورونا في العالم يمثل تحديًا غير مسبوق لبلدان العالم.

وأضاف مندلبليت وفق القناة 7 العبرية، أن "ذلك يتطلب تدابير بعيدة المدى في مجموعة متنوعة من مجالات الحياة لحماية الصحة المدنية والعامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلدان، وكذلك دولة إسرائيل، التي تواجه حاليًا تحديات هائلة".

وتابع: "نحن في الاستشارة القانونية للحكومة، وأنا شخصيًا، نرافق عمل الحكومة منذ بداية الأزمة، ونعمل على تزويد سلطات الدولة بالأدوات القانونية اللازمة للتعامل بفعالية مع الفيروس مع ضمان اتخاذ هذه الخطوات بموجب القانون حتى في حالة الطوارئ، ويجب على الحكومة أن تتبع القانون".