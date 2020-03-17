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محافظ الشرقية: توفير 140 شقة للمتضررين من السد المنهار.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:44 ص
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الطقس السيئ تسبب فى انقطاع المياه بالمجارى المائية، وخاصة بالمصارف، مشيرا إلى أنه بمصرف بحر البقر بالشرقية حدث ارتفاع بالمياه فيه جدا خلال اليومين السابقين.


وأضاف "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بمحافظة الشرقية حدث انهيارا جزئيا فى السد الموجود بين مصرف بحر البقر وبين منطقة تابعة لوزارة الرى، موضحا أن ذلك الانهيار أدى إلى ارتفاع المياه على الطرق الجانبية.


وأوضح أن كمية مياه الأمطار كانت كثيرة أثناء موجة الطقس السيئ، والتى كانت أكبر بكثير من إمكانيات المحطات التى كانت تعمل بالمحافظة، لافتا إلى قيام وزير الرى بالذهاب ومتابعة ومساعدة الأشخاص الموجودين هناك.


وأشار إلى أنه تم تشغيل محطات الاستعلام بأقصى طاقتها لتقليل مناسب المياه، مضيفا إلى أن الجزء الذى حدث به انهيارا كان أكثر من 150 مترا طول، وهناك بعض المناطق التى كانت بأعماق ثلاثة أمطار، حيث إنه يتم العمل الآن منذ 48 ساعة لمحاولة تقليلها.


وأفاد أن الآن متبقى فقط حوالى 3 أو 4 أمتار من المياه التى كانت موجودة بسبب الانهيار، مشيرا إلى أن لآن يتم قفل السد تماما، حيث قلت مناسب المياه أكثر من 10 سم، متابعا أنه بدأ تنزيل حصر للأراضى والمبانى المتضررة والقريبة من السد، بالإضافة إلى توفير 140 شقة للمواطنين.
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