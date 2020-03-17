جهاز 6 أكتوبر ينفذ 250 كيلومتر طرق باستثمارات 6 مليارات جنيه.. وينفذ 6720 شقة ضمن مشروع جنة.. واستكمال المرحلة الثالثة من محطة المياه الرئيسية بالمدينة

تنفيذ 250 كيلومتر طرق بأكتوبر خلال 2020 باستثمارات 6 مليارات جنيه

محطة مياه أكتوبر تنتج 1.2 مليون متر مكعب يوميًا خلال عام

تسليم 6720 شقة ضمن مشروع جنة خلال 3 أشهر









تستعد مدينة 6 أكتوبر لتنفيذ عدد كبير من المشروعات المتنوعة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021، وتتضمن الخطة الجديدة للجهاز مشروعات بنية تحتية وإسكان وخدمات وطرق.





وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز سيقوم بتنفيذ مشروعات طرق باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى 2019 -2020 والعام المالى المقبل 2020 - 2021.

وأضاف رئيس الجهاز، فى حوار خاص لــ"صدى البلد"، أن أطوال الطرق التى سينفذها الجهاز خلال الفترة المقبلة تتجاوز 250 كيلومترا تقريبا، وتتضمن 28 عملا معدنيا بين كبارى وأنفاق.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروعات الطرق تتضمن عدة دورانات جديدة مسطحات خضراء وإشارات بالتكامل مع تعديل بعض المناطق لفتح محاور جديدة لحل الأزمات المرورية.





كما كشف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن استكمال الجهاز للمرحلتين الثانية والثالثة من محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، والتى تصل كل منهما إلى 400 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب، لتصل إنتاجية المحطة إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا بنهاية العام الجارى 2020.

ونوه إلى أن المحطة باستكمال مراحلها الأربعة ستنتج 1.6 مليون متر مربع يوميا لتغذى المدينة وتوسعاتها.

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم كذلك تنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصحي بغرب المدينة بطاقة استيعابية 150 ألف متر مكعب يوميا، ونستهدف استخدام نسبة من المياه المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة بغرض الاستفادة من المياه المعالجة، وتقليل استهلاك المياه العذبة قدر المستطاع وتوفيرها للأغراض الأخرى.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استكمال الجهاز لـ 280 عمارة ضمن مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، والانتهاء من التنفيذ وتنسيق الموقع واللاند سكيب خلال 3 أشهر تقريبا.