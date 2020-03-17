ارتفاع سهم أرامكو.. تعرف على خطط السعودية للسيطرة على سوق النفط في العالم

سهم أرامكو بات على موعد مع الانتعاش مجددا، وسيكون سهم أرامكو مصدر ربح لمالكه، حيث أكدت شركة أرامكو السعودية "عملاق النفط في العالم"، سعادتها بوضع الشركة حتى في ظل ظروف سوق النفط الأخيرة، وأن المركز المالي للشركة يعد الأقوى عالميا، لافتة إلى أنها تشعر بارتياح لـ سعر النفقط الحالي عند 30 دولارا للبرميل. بات على موعد مع الانتعاش مجددا، وسيكونمصدر ربح لمالكه، حيث أكدت شركة أرامكو السعودية "عملاق النفط في العالم"، سعادتها بوضع الشركة حتى في ظل ظروف سوق النفط الأخيرة، وأن المركز المالي للشركة يعد الأقوى عالميا، لافتة إلى أنها تشعر بارتياح لـ سعر النفقط الحالي عند 30 دولارا للبرميل.





أرامكو السعودية

أرامكو السعودية للنفط، في تصريحات له عن النتائج المالية للشركة لعام 2019، إن المركز المالي للشركة يعد الأقوى على مستوى قطاع الطاقة في العالم، وإن انخفاض تكلفة الإنتاج يعد ميزة تتمتع بها الشركة، حيث يمكن لـ أرامكو السعودية التعايش مع السعر الشديد الانخفاض ويمكنها تحمله لفترة طويلة. وقال المهندس أمين الناصر، رئيس شركة، في تصريحات له عن النتائج المالية للشركة لعام 2019، إن المركز المالي للشركة يعد الأقوى على مستوى قطاع الطاقة في العالم، وإن انخفاض تكلفة الإنتاج يعد ميزة تتمتع بها الشركة، حيث يمكن لـالتعايش مع السعر الشديد الانخفاض ويمكنها تحمله لفترة طويلة.





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سهم أرامكو

سهم أرامكو بين الشركات، أضاف "الناصر"، أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابيا على شركة أرامكو السعودية رغم انخفاض أسعار النفط حاليا، إلا أن تكاليف الإنتاج لدى شركة أرامكو تعد من بين الأدنى في العالم. وحولبين الشركات، أضاف "الناصر"، أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابيا على شركةرغم انخفاض أسعار النفط حاليا، إلا أن تكاليف الإنتاج لدى شركة أرامكو تعد من بين الأدنى في العالم.





إنتاج أرامكو من النفط

ارامكو السعودية أن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر المقبل، وأنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، واستطرد: "نعكف على تقييم زيادة قدرتنا الإنتاجية مليون برميل يوميا أخرى إلى 13 مليون برميل يوميا، خاصة أن أرامكو تتمتع بالمرونة حال انخفاض أسعار النفط عالميا". وتابع رئيس أن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر المقبل، وأنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، واستطرد: "نعكف على تقييم زيادة قدرتنا الإنتاجية مليون برميل يوميا أخرى إلى 13 مليون برميل يوميا، خاصة أن أرامكو تتمتع بالمرونة حال انخفاض أسعار النفط عالميا".





تداول أرامكو

أرامكو في البورصة، أشار الناصر إلى أن خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده ستخضع للمراجعة في الفترة الراهنة، كما أن الإنفاق الرأسمالي للشركة سيكون ضمن الحد الأدنى، وهو في نطاق بين 25 و30 مليار دولار. وحول تداولفي البورصة، أشار الناصر إلى أن خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده ستخضع للمراجعة في الفترة الراهنة، كما أن الإنفاق الرأسمالي للشركة سيكون ضمن الحد الأدنى، وهو في نطاق بين 25 و30 مليار دولار.





وأوضح رئيس شركة أرامكو أن إعلان النتائج المالية للشركة يؤكد مبدأ الشفافية ويجذب أنظار العالم نحو الشركة، كما أن الشركة تتبع أعلى معايير الحوكمة.





سهم أرامكو



وعن خطة تداول سهم أرامكو في البورصة، قال إن الشركة أسست خططا مالية للتوزيعات النقدية للمساهمين للخمسة أعوام المقبلة بـ75 مليار دولار، وأن توزيعات سهم أرامكو لن تتأثر في حال انخفضت أسعار النفط، خاصة أن لديها خططا لتحقيق الاستدامة في القطاع، مضيفا أنه لدى أرامكو السعودية مرونة عالية في التعامل مع أي ظروف قد تظهر، كما أنها تتمتع بنمو مستدام في التدفقات النقدية يمكنها من مواجهة أية طوارئ.





أرباح سهم أرامكو

ولفت الناصر إلى أن شركة أرامكو حققت أرباحا قوية رغم انخفاض أسعار النفط، وهو ما سينعكس على سهم أرامكو، إذ بلغ صافي الدخل 88.2 مليار دولار لعام 2019 بأكمله، مشيرا إلى أن الشركة لم تسجل تراجعا في صافي الدخل سوى 9% فقط.





وتابع رئيس الشركة، أنها تتمتع بمديونية تصل إلى نحو سالب 2%، وهي مؤشر مهم للتعرف على إمكانات الشركة المالية، فضلا عن تصنيفها عند مستوى AAA.





شركة أرامكو "مرتاحة للغاية"

فيما قال خالد الدباغ، المدير المالي للشركة إن أرامكو "مرتاحة للغاية" في ظل سعر النفط 30 دولارا للبرميل أو حتى أقل، وستظل قادرة على الوفاء بتعهداتها بشأن التوزيعات وتوقعات المساهمين عند ذلك السعر، موضحا أن لدى أرامكو "قدرة ضخمة" على الاقتراض، لكنها لا تحتاج إلى دين إضافي.





زيادة انتاج أرامكو من النفط

أرامكو للنفط للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية. وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي، شروعها في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركةللنفط للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.





وتراجع النفط حوالي 39% إلى 31 دولارًا للبرميل، منذ انهيار المحادثات بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين في اجتماع 6 مارس، دون اتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ 2017 أو تمديدها.





والسعودية، أكبر منتج داخل «أوبك»، كانت تريد تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار التي تضررت من وباء فيروس كورونا، لكن روسيا رفضت المقترح.





سهم أرامكو وصفقة استحواذ "سابك"

وبخلاف سهم أرامكو، فإن هناك صفقة للاستحواذ على شركة "سابك"، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إنه من المتوقع إغلاق صفقة «سابك» في النصف الأول من العام الحالي، حيث أبرمت أرامكو اتفاقية شراء أسهم في العام الماضي للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة، البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي تُعد إحدى أكبر شركات الكيميائيات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار.





وستسهم صفقة الاستحواذ في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية شركة ارامكو في قطاع التكرير والكيميائيات، والمساعدة في اقتناص الفرص التي يتيحها نمو الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية على المدى البعيد، وبمجرد إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2020، كما هو متوقع، ستصبح أرامكو السعودية، واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبتروكيميائيات من حيث الطاقة الإنتاجية.





نتائج أرامكو المالية

وأوضحت شركة أرامكو السعودية، في تقرير عن النتائج المالية للشركة التي نشرت الأحد الماضي، أنه استجابة لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 مليارًا و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية، والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حاليًا مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده.







وأشارت إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج، وكذلك انخفاض رأس المال المستدام، يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميزها عن نظيراتها.





وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك رهنا بموافقة مجلس الإدارة. وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنة مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018.





سعر سهم أرامكو

كان قرار السعودية، العام الماضي، طرح أسهم أرامكو النفطية، وهي الشركة الأعلى ربحية في العالم، ونفذت الشركة، ديسمبر الماضي، أكبر عملية طرح عام أولي يشهدها العالم، جاء ذلك في أعقاب إصدارها أول سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.



