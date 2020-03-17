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اللي حصل معملتوش أي دولة تانية.. وهدان: كورونا وباء عالمي وكارثة تواجه العالم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:38 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
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ريهام فيكتور
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن أداء الحكومة في مواجهة فيروس كورونا منذ البداية يؤكد أن مصر دولة قوية وما قامت به لا تقوم به سوى دولة عظمى.

وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه تم إرسال طائرة لإعادة المصريين في ووهان الصينية، ووضعهم بحجر صحي، وإعادتهم لذويهم بشكل محترم، قائلًا: "اللي حصل معملتوش أي دولة تانية".

ووجه وكيل مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على احترامه للمواطن المصري في أي مكان، لافتًا الى ان فيروس كورونا هو وباء عالمي وكارثة تواجه العالم أجمع.

وأشار إلى أنه يأمل الإعلان بشفافية عن الحالات المصابة، معلقًا: "مش عيب نقول الحقيقة دا وباء موجود والحكومة تتعامل معه بشفافية، والوقاية جزء كبير من العلاج". 

وأوضح أن الحكومة الحالية تعاملت مع السيول التي شهدتها البلد مؤخرًا بشكل جيد جدًا، واتخذت إجراءات احترازية كان لها دور قوي في تخفيف آثارها.
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