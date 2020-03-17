بسبب كورونا.. المركز الكاثوليكي يؤجل الاحتفال بيوم العطاء

قرر المركز الكاثوليكي المصري للسينما إرجاء احتفالية "يوم العطاء" الثاني عشر، والذي كان مقررًا إقامته يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020 لحين إشعار آخر، وسيجري تحديد موعد آخر والإعلان عنه في حينه.



