بسبب كورونا.. المركز الكاثوليكي يؤجل الاحتفال بيوم العطاء

قرر المركز الكاثوليكي المصري للسينما إرجاء احتفالية "يوم العطاء" الثاني عشر، والذي كان مقررًا إقامته يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020 لحين إشعار آخر، وسيجري تحديد موعد آخر والإعلان عنه في حينه.
وأوضح بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وانطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وبعد قرارات الكنائس والمساجد بمنع التجمع وإغلاق قاعات المناسبات للحد من التجمعات، لذا فمن منطلق شعورنا بالمسئولية، وحرصًا منا على السلامة العامة.