مستقبل وطن يوزع مطهرات على أهالي الدقهلية ويطلق حملة لتعقيم الميادين.. صور

أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، حملة في عددٍ من المراكز لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية المحاسب محمد المرشدي، أمين الحزب بالمحافظة.





وأكد المحاسب محمد المرشدي، أمين الحزب بالمحافظة، في بيان، الثلاثاء، أن أمانتي العمل الجماهيري، والعلاقات العامة، بالحزب قاموا بإطلاق مبادرة لتطهير بعض المناطق في مدينة المنصورة، ومركز الستامونى، ووضع زجاجات المطهرات بحانب ماكينات الصرافه، وأيضًا حملة لتوعية المواطنين بالشارع عن طرق الوقاية.





من جانبه أشار اللواء جمال عبد الظاهر امين التنظيم بالمحافظة، إلى أن شباب الحزب بمركز الستاموني قاموا بتوزيع بخاخات سعة 2 لتر علي جميع مساجد البلدة معبئة بمادة الكلور المخفف لزوم التطهير قبل كل صلاة.





وأوضح "عبد الظاهر"، إلى إنه ايمانا منها بالمسئولية المجتمعية لحزب مستقبل وطن وسعيًا من الحزب لدعم ومساندة الدولة في خطتها للتصدى لفيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة أبنائها، لافتا على قيام شباب الحزب بتوزيع المطهرات بمناطق متفرقة "المنصورة_ الستامونى".





ووجه أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، المواطنين بضرورة تفادي التجمعات الكبيرة؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير جميع الأسطح التي نتعامل معها بشكل يومي.





وكان قد شدد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.



