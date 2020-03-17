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محافظات

الأم المثالية ببني سويف: الكبير قبل الصغير يناديني بـ ماما زوزو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:12 م
الام المثالية في
الام المثالية في بني سويف
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محمد عبد الحليم

الحاجة زينب عبد الحميد الشيخ، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف والثالث جمهورية،  وهي  بنت قرية بدهل مركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، والشهيرة بـــ"زوزو الشيخ"  أو "ماما زوزو" كما يحلو لها أن يناديها البعض، وهي عضو سابق بمجلس الشعب لفترتين عام و1984 وعام 2000، وهي تعد أول سيدة في تاريخ المحافظة عضوا بمجلس الشعب.

كما أنها تشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات  بمدينة  بني سويف، ودار لرعاية المسنين بشرق النيل، وهي من أعرق وأقدم الجميعات الأهلية بالمحافظة وأنشطها.


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وتقول الحاجة زينب أو "ماما زوزو" كما تحب أن يناديها الناس، في أول تصريح لها لـ"صدى البلد"، بعد حصولها على اللقب: "أنا سعيدة بتوفيق وتكريم ربنا لي منذ أن منحني زوجا وحبيبان رحمه الله، كان يؤمن بعمل المرأة، وكان ظهرا وسندا لي في الحياة، كما أنه كان يؤمن بتنظيم الأسرة  ويقدس الحياة الزوجية، وتوفاه الله عام 1999 أي قبل نجاحي في المجلس بعام واحد.


وأضافت "ماما زوزو": "رزقنا الله بولدين بارين هما المهندس حازم والدكتور سامح"، مشيرة إلى أن لهذين الاسمين المتناقضين "سامح وحازم" حكاية، وهي إيمان والدهما بأن الإنسان في الحياة لا يجب أن يكون جادا وصلبا وحازما على الدوام، ولا يجب أن يكون لينا ومفرطا وسهلا على الدوام، ويجب أن يجمع بين اللين والصلابة والحزم والتسامح، فقررنا أن نطلق عليهما حازم وسامح لهذا الغرض.

 

وعن توقعها الفوز باللقب تقول "ماما زوزو": "كنت أتوقع الفوز باللقب، ولكن لم أكن انتظره أبدا لأن فوزي بأبنائي هو تكريم من رب العالمين وتكريم ربنا لي بزوجي وأبنائي، ونجاحي في عملي التطوعي والنيابي في مجلس الشعب هو أكبر تكريم لي من الله، ويكفيني فخرا أن يناديني الكبير قبل الصغير في المحافظة وخارجها بـــ"ماما زوزو"، فحب الناس من حب الله، وهذا هو الأبقى للإنسان، فيفني الجسد وتبقى السيرة الحسنة".

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الأم المثالية ببني سويف: الكبير قبل الصغير يناديني بـ ماما زوزو
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