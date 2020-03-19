أبرز دراسات الأسبوع.. الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب يصيبك بمرض خطير.. اضطرابات النوم عند الرضع تسبب مشاكل مستقبلية.. احذر شراء هذه المنتجات من السوبرماركت.. والنحيفات أكثر عرضة للعقم لهذا السبب

قد تؤثر أيضًا على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة الوزن والإصابة بمرض السكري

أثبتت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة لافال في كيبيك بكندا، إنه قد تتسبب البكتيريا الموجودة في الطعام والماء في الإصابة بداء السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. البكتيريافي الإصابة





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنه ما يقرب من أربعة ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرض السكري، ومعظمهم يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، والسبب الرئيسي هو السمنة وسوء التغذية.





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وأكدت نتائج الدراسة الجديدة، أنه تشير نتائج الدراسة إلى أن البكتيريا المحيطة حولنا وموجودة في البيئة قد تلعب دورًا صغيرًا في إحداث الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، بما في ذلك تشمل البكتيريا الموجود في الطعام والماء.

ووجد الباحثون، أن هذه الدراسة قد تمكن العلماء من تطوير مشروب بروبيوتيك أو دواء لإعادة توازن البكتيريا في الجسم والمساعدة في الحماية من مرض السكري، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد الباحثون، أن مرضى السكر لديهم بكتيريا أكثر في الكبد والأنسجة الدهنية ، ونسبة أعلى من البكتيريا الضارة المحتملة، حيث إن هذه البكتيريا تخرج خارج جدار الأمعاء ، مما تسبب في الالتهاب الذي يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم التحكم في نسبة السكر في الدم.





وقال البروفيسور أندريه ماريت، والذي قاد الدراسة من جامعة لافال في كيبيك بكندا، إنه تشير نتائج الدراسة إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة الشديدة قد تكون لديهم بكتيريا أكبر مرتبطة بتطور مرض السكري من النوع 2.



أضرار صحية لاضطرابات النوم عند الرضع

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن بأستراليا، أن الأطفال الذين يكافحون للحصول على النوم باستمرار في عامهم الأول، هم أكثر عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب في مرحلة الطفولة.



ويعاني واحد من كل خمسة أطفال من صعوبة النوم في الشهور الـ 12 شهرًا الأولى، مثل: الاستيقاظ المتكرر، أو صعوبة في النوم، حيث وجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال هم أكثر عرضة للمعاناة من المشاكل العاطفية والاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري منذ سن الثالثة، وحتى سن العاشرة.



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وأفاد الباحثون بأن الأطفال الذين يكافحون لأجل الحصول على النوم يجب أن يخضعوا لمراقبة دقيقة لمتابعة مشاكل الصحة العقلية في مرحلة الطفولة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقام الباحثون بتتبع 1500 طفل في السنة الأولى من حياتهم، حيث أجابت الأمهات عن استبيان حول أنماط نوم أطفالهن أثناء طفولتهم خلال شهرهم الثالث والسادس، والتاسع، وصولا إلى الشهر الـ 12 شهرًا، والمشاكل العاطفية التي ظهرت عليهم فيما بعد.



ووجد الباحثون، أن حوالي 19 في المائة من الأطفال الرضع كانوا يعانون من "صعوبات مستمرة ومستمرة في النوم" ، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر ليلًا وصعوبة النوم دون مساعدة أحد الوالدين.



وأثبتت نتائج الدراسة، أن أولئك الذين يعانون من مشاكل النوم المستمرة والشديدة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض المشاكل العاطفية 2.7 مرة عندما كانوا في الرابعة من عمرهم، وتشمل هذه الاضطرابات القلق، واضطراب الوسواس القهري، والاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



مخاطر الجلوس لفترات طويلة على مكاتب العمل



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كيرتن في أستراليا، أن الجلوس على المكاتب العصرية لمدة تزيد على عشر ساعات في اليوم قد يكون أمرا سيئا لصحة القلب.

ويدعي الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الجلوس على الركبة من وقت لآخر أثناء الجلوس على المكاتب يمكن أن يمنع من الإصابة بمشاكل القلب المختلفة، وذلك لأنها تتطلب نشاطا عضليا أكثر من الجلوس على الكرسي.





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وأفاد الباحثون بأن الجلوس بوضعية القرفصاء على أقدامهم، أو الركوع، تمنع من الإصابة بمشاكل اعتلال القلب لدى العاملين في المكاتب، حيث إن القرفصاء أو الركوع تعد من أفضل الوضعيات الصحية للجلوس، وذلك لأنها تتطلب نشاطًا عضليًا أكثر من الجلوس على كرسي.



وقال الدكتور ديفيد رايكلن، أستاذ علوم الأحياء في كلية دورنسيف للآداب والآداب بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إنه على الرغم من وجود فترات طويلة من عدم النشاط، إلا أن أحد الاختلافات الرئيسية التي لاحظناها هو أن الجلوس لفترات طويلة أمام المكاتب العصرية في العمل يمكن أن تزيد من مشاكل اعتلال القلب.



وأضاف رايكلن، أن الجلوس بـ أوضاع تتطلب استخدام العضلات، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على مستويات خفيفة من النشاط البدني، ومن أكثر هذه الوضعيات والتي أظهرت نشاط اكبر للجسم القرفصاء، أو الركوع، وفقا لما صرح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابع رايكلن، أنه تم ربط الجلوس لفترات طويلة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، على أن استخدام وضعيات الجلوس السابق ذكرها يمكن أن تقلل من مخاطر التعرض لهذه الأمراض.



علاقة النحافة لدى الفتيات بالعقم



من مركز الأبحاث والوقاية السريرية في الدنمارك، أن الفتيات النحيفات أكثر عرضة للإصابة بـ الانتباذ البطاني الرحمي والذي يمكن أن تسبب العقم. أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين





الانتباذ البطاني الرحمي وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن مرض بـأكثر شيوعا بين النساء النحيفات، وهي حالة تصيب واحدة من كل 10 نساء وتجعل الحمل أكثر صعوبة، حيث إنها تصيبهم بالعقم

شتبه الباحثون في أن الانتباذ البطاني الرحمي مرتبط بمستويات أعلى من هرمون الاستروجين والذي يزيد مستوياته لدى الفتيات النحيفات، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 170.000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و13 سنة، حيث ا