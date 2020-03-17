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ثقافة

العلم والتعليم بين الماضي والحاضر والمستقبل.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان العلم والتعليم بين الماضي والحاضر والمستقبل، للدكتور محمد السيد خليل.

والكتاب يعرض تغيرات وتطورات عظيمة في المستويات الاقتصادية الفكرية والاجتماعية للدول النامية، وذلك منذ النصف الأخير من القرن.

ويشمل الكتاب أيضا علي تطوير التعليم بصفة عامة على الجوانب الأدبية والعلمية ومن أمثلة الجوانب الأدبية في مصر إحياء التاريخ القومي لمصر، حيث إنه لم يكتب في حقه في عصرنا إلا القليل مع العلم بأن دراسة تاريخنا القومي فيه غذاء للروح الوطنية ودعامة العزة القومية. 

ينقسم الكتاب لخمسة فصول متنوعة فيتناول الفصل الأول، مجال العلم والتعليم في مصر القديمة والفصل الثاني يحتوي على الابتكار ومعوقاته وطرق إدارة الابتكار والفصل الثالث  يعرض مفهوم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع والتعاون بين الجامعات وقطاعات التنمية والرابع تاريخ ومميزات براءات الاختراع والحصول على وقوانين براءة الاختراع والفصل الخامس يشمل المعايير والأساسيات للنشر العلمي وإجراءات النشر العلمي والعرض.
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