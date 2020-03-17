العلم والتعليم بين الماضي والحاضر والمستقبل.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان العلم والتعليم بين الماضي والحاضر والمستقبل، للدكتور محمد السيد خليل.





والكتاب يعرض تغيرات وتطورات عظيمة في المستويات الاقتصادية الفكرية والاجتماعية للدول النامية، وذلك منذ النصف الأخير من القرن.





ويشمل الكتاب أيضا علي تطوير التعليم بصفة عامة على الجوانب الأدبية والعلمية ومن أمثلة الجوانب الأدبية في مصر إحياء التاريخ القومي لمصر، حيث إنه لم يكتب في حقه في عصرنا إلا القليل مع العلم بأن دراسة تاريخنا القومي فيه غذاء للروح الوطنية ودعامة العزة القومية.



