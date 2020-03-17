محسن عادل: مصر اتخذت إجراءات استباقية للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد.. فيديو

قال محسن عادل، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بيت الخبرة: إن شكل الاقتصاد العالمى تغير على مدار الأيام الماضية، لافتًا إلى أن الثوابت التى كانت تعمل على مدار الـ25 عامًا الماضية تغيرت بشكل ملحوظ، مؤكدًا أنه لأول مرة نرى بورصة امريكا تتراجع بنسبة 10% كل يوم.





وأضاف محسن عادل، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أنه لأول مرة ينهار البترول بتلك الطريقة ونزلو سعره اقل من الـ30 دولار، مؤكدًا أنه من المتوقع نزوله اكثر من ذلك، موضحًا أن ايطاليا بها شلل تام بسبب فيروس كورونا بسبب فرض حظر التجول بها.





وتابع أن التصريحات السياسية الاخيرة فى امريكا وانجلترا أصبحت تثير مخاوف كثيرة فى العالم، مؤكدًا أنه لأول مرة تقرر الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء أسعار الفائدة تمامًا وجعلها صفرية.





وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار لرفع معدلات الدعم للبورصة، ودفع عجلة الاقتصاد، ومع ذلك تتراجع البورصة الامريكية بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن ترامب تحدث حول معاناة أمريكا من الركود الاقتصادى.





وأوضح أنه فيروس كورونا ليس عامل رئيس لانهيار الاقتصاديات العالمية، مؤكدًا أن مصر لأول مرة تستبق المشكلة بخطوات من خلال تخفيض أسعار الفائدة لمواجهة المشكلة، مضيفًا أن الودائع السابقة والشهادات الاستثمارية السابقة مازالت على نفس المزايا الخاصة بها لحين انتهاء مدتها ولم يتم التعديل فيها.







