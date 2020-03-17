مديرية أمن بني سويف: 327 فائزا بقرعة الحج العلنية 2020

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الحالي (1441هـ /2020)، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف.





وبحسب بيان، الثلاثاء، أجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلى تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيدة التامة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1470 فردا، وأسفرت عن فوز 327 فردا بواقع (293+ 34 من كبار السن)، بواقع 42 لبني سويف الجديدة مع بني سويف المجمع، و40 بالفشن، و38 للواسطى، و29 لإهناسيا، و44 لمركز ببا، 26 لمركز بني سويف، 26 لسمسطا، و48 لمركز ناصر، فيما تم وضع 82 أسما في قائمة الاحتياط.





وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للفائزين بقرعة الحج،مطالبا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر بصفة عامة ولبني سويف بشكل خاص، ومحملًا إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية، بدوام نعمة الأمن والأمان ،وأن يحفظها من كل مكروه ، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار،سائلا المولى عز وجل أن يهب الجميع حجًا مبرورًا، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الحبيب.





ومن جانبه أكد اللواء زكريا صالح مدير الأمن على اهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بطلبات الحج بجميع أقسام الشرطة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، ومنوها عن تضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم من جميع النواحي .