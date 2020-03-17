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محافظات

بعد فوزها بالأم المثالية.. دعاء ابنة الغربية قصة كفاح على مدار 29 عاما بعد وفاة زوجها.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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أحمد على

وسط فرحة غامرة استقبلت أسرة الأم المثالية بمحافظة الغربية، بالزغاريد والاحتفالات بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة، وتكريمها فى مؤتمر كبير بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأكدت "دعاء مكرم شعير " الأم المثالية بمحافظة الغربية أنها تعمل وكيل مدرسة مدحت قرطام بمركز السنطة: "عملت ليلا ونهارا عقب وفاة زوجي وأنا عمري 29 سنة وترك ليه بناتي الثلاث "منى وإسراء وأسماء"، كانت الكبرى سبع سنوات والوسطى أربع سنوات، بينما كانت أسماء الصغيره رضيعة، وكان يعمل موظف في وحدة الشئون بالقرية، ومن هنا بدأت رحلتي مع بناتي الثلاث، حتى ألحقتهم جميعا بالجامعة".


وأشارت الأم المثالية إلى أن ابنتها الكبري تدعي "مني " حصلت على ماجستير القانون، وإسراء صحفية، بينما أسماء أنهت دراستها بكليات الهندسة وحاليا تدرس الماجستير، وبدأت رحلتها بهم وعند إعلانها  كأم مثالية شعرت بأن رحلة نجاحها تكللت".


وأوضحت أنها لم تكن تعلم أى شىء عن المسابقة إلا عندما سأل فريق الشئون الجيران، لكنها لم تتوقع أن تكون الأم المثالية فما فعلته ستفعله أي أم في مكاني، اشكر الله وبناتي على ما وصلت إليه".


وأضافت منى طلعت، الابنة الكبرى للأم المثالية: "أرسلت اسم والدتي لمسابقة الأم المثالية، وذلك لكون الابنة الكبرى، التي شهدت على ما واجهت من صعاب الحياة، وكنت معها خطوه بخطوه حتى وصلنا لبر الأمان، وكوني أم لطفلين" هنا" و" حمزة" هو ما جعلني أقدر ما فعلته أمي لنا" .


وتوجهت الفتاة الكبري بدعائها وهي تتمنى بقولها "نفسي أم تكون الأم المثالية على مستوى الجمهورية كونها ضحت بعمرها وشبابها من أجل تربيتنا على الأصالة والكرم وتحمل المسئولية ونجحت فى أن تكون ام وأب لنا طول عمرها".

بعد فوزها بالأم المثالية.. دعاء ابنة الغربية قصة كفاح على مدار 29 عاما بعد وفاة زوجها.. صور
بعد فوزها بالأم المثالية.. دعاء ابنة الغربية قصة كفاح على مدار 29 عاما بعد وفاة زوجها.. صور
بعد فوزها بالأم المثالية.. دعاء ابنة الغربية قصة كفاح على مدار 29 عاما بعد وفاة زوجها.. صور
بعد فوزها بالأم المثالية.. دعاء ابنة الغربية قصة كفاح على مدار 29 عاما بعد وفاة زوجها.. صور
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