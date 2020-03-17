كيا تكشف عن سيارة سورينتو عبر بث مباشر على فيسبوك

ستبدأ هذه الفعالية على الإنترنت الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الخميس 19 مارس، وسيعرض البث المباشر على صفحة "كيا موتورز" العالمية على فيسبوك ذات اسم المستخدم @kiamotorsworldwide، وتدعو كيا الجمهور للمشاركة في هذا الحدث، حيث سيجيب ممثلون عن شركة كيا على الأسئلة المباشرة التي يطرحها المشاهدون بعد عرض تعريفي قصير. ولدى مستخدمي فيسبوك الذين يطرحون أسئلتهم فرصة الفوز بواحد من 60 اشتراكًا لمدة ستة أشهر في مجلة "تايم" بنسختيها الورقية والرقمية. وسيتم اختيار الرابحين بناءً على جودة أسئلتهم.

تتميز سيارة كيا الممتازة سورينتو بقوتها وتطورها وطابعها العملي، وتم تصميم وهندسة الجيل الرابع من هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحيث تكون جاهزة لأي شيء تواجهونه في الحياة. من الخارج، تتميز بخطوطها الحادة وتفاصيلها المتقدمة تكنولوجيا، ونسبها المستطيلة التي تجعل حضورها أكثر ثقة وثباتًا.









وفي الداخل، تحتوي مقصورتها الداخلية الجذابة على مواد ممتازة، وتكنولوجيا معلوماتية متقدمة، وتصميم جديد مبهر.







