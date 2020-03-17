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رياضة

محمد محمود يخضع لبرنامج تأهيلي في الجونة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توجه صباح اليوم الثلاثاء، محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الجونة  من أجل الخضوع لبعض الفحوصات ومتابعة برنامجه التأهيلي.

وجاء وجود محمود في الجونة، بناءً على نصائح من نادر شوقي وكيل أعماله، للخضوع لبرنامج تأهيلي هناك تحت إشراف متخصص عالمي من أجل إعادته للملاعب بشكل سريع.

ويخضع محمود تحت إشراف المتخصص العالمي وينفذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا للخضوع مرة أخرى للفحص الطبي لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وكان محمد محمود تعرض الرباط الصليبي، خلال تدريبات فريقه استعدادًا للموسم الحاري، بعدما عاد من نفس الإصابة في بداية مشوار انطلاقه مع الأهلي بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن يعود محمد محمود، للتدريبات الجماعية في غضون أربع أشهر من الآن، حسب التقرير الأخير من الطبيب المعالج.
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