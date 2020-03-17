للوقاية من كورونا.. ضبط صيدليات في البحيرة تتلاعب بأسعار أدوات التعقيم والمطهرات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة او منتهية الصلاحية مع التأکید على ضرورة توافر وعرض جميع المتاح لديهم من

أدوات

التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.