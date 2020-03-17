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محافظات

للوقاية من كورونا.. ضبط صيدليات في البحيرة تتلاعب بأسعار أدوات التعقيم والمطهرات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة او منتهية الصلاحية مع التأکید على ضرورة توافر وعرض جميع المتاح لديهم من أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.

وفى هذا الإطار قامت إدارة الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلي بالمرور ١٢صيدلية بشرية بدائرة مركز ومدينة إدكو  للتأكد من توافر المطهرات والكحول اللازم للتعقيم بشأن الحفاظ علي صحة المواطنين. 

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بشارع محمد عبده لقيام المسؤول عنها ببيع دواء خاص بمرضى الفشل الكلوي بأكثر من السعر الرسمي حيث يقوم المسئول عن الصيدلية ببيع الشريط ب١٦٠ جنيها برغم ان السعر الرسمي ٩٠ جنيها الشريط.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية بشارع منصور الخراشي بمدينه ادكو تبين حيازته وعرضه أدوية ومستحضرات بإجمالي كميات  ١٥٩ عبوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالإضافة إلى ضبط  ٤٨ قرصا دوائيا مستوردا وغير مصرح بتداوله من وزارة الصحة المصرية وغير صالحة للاستخدام.

وتم التحفظ علي المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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