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ثقافة

كتاب الأردن يؤجل افتتاح مقره الجديد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت رابطة الكتاب الأردنيين، عن تأجيل حفل افتتاح مقرها الجديد، نظرا للظروف الحالية التي تتطلب إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الرابطة الشاعر سعد الدين شاهين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بناء على الظروف الصحية الطارئة التي يمر بها العالم، وبناء على كتاب رئاسة الوزراء الأردني بهذا الخصوص، تقرر تأجيل الافتتاح الذي كان مقررا يوم السبت المقبل إلى إشعار آخر.

يذكر أن فيروس كورونا، تسبب في تأجيل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، في جميع دول العالم، كما تسبب في إلغاء العديد من معارض الكتب العالمية، والمهرجانات.

وتعمل جميع الدول على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات لوقف انتشار كورونا الذى يهدد العديد من الدول. 

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